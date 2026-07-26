20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi | Video 26 Temmuz 2026 10:57 İstanbul Havalimanı'nda durdurulan İranlı kurye zehir tacirlerine karşı titiz çalışma yürüten polisin dikkati sayesinde yakalandı. 20 bin lira karşılığı kuryelik yaptığını itiraf eden şüphelinin midesindeki uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zehir tacirlerine karşı titiz çalışma yürüten polisin dikkati, bir uyuşturucu sevkiyatına darbe vururken aynı zamanda 20 bin lira için canını hiçe sayan kuryenin hayatını kurtardı.

İran'dan Türkiye'ye 27 Haziran'da giriş yaptıktan sonra aynı gün Van'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan İran uyruklu Faysal J. (51) adlı uyuşturucu kuryesi, aktarma yapmak üzere indiği İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin takibine takıldı.

MİDESİNDE KAPSÜL BULUNDU



Ekipler; terminal içindeki tedirgin hareketler sergileyen ve ciddi şekilde zorlanarak yürüyen şüphelinin, yutma yöntemiyle vücut boşluğunda uyuşturucu madde kuryeliği yapma ihtimaline karşı şüpheliyi muhafaza altına aldı.

En yakın hastaneye sevk edilen Faysal J'nin mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu dolu kapsül tespit edildi.

AMELİYATLA KURTARILDI



İranlı kurye, içerisi metamfetamin dolu 13 adet kapsülü doğal yollarla vücudundan çıkarsa da daha büyük olan 13 kapsül, mide ve bağırsaklarında tıkanmaya yol açtı. Hayati riski artan şüpheli ameliyata alındı.

Midesinden 13 adet daha metamfetamin kapsülü çıkarılan zehir kuryesinin, irili ufaklı 26 adet kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin midesinde yurda sokmaya çalıştığı anlaşıldı.

ZEHİR KURYELİĞİ YAPIYORDU



Polis refakatinde bir hafta tedavi ile hayati tehlikeyi atlatan Faysal J., taburcu edilmesinin ardından emniyete verdiği ilk ifadesinde; Türkiye'ye çalışmak için geldiğini ve uyuşturucu maddeleri kendisi kullanmak için ülkeye soktuğunu iddia etti.

Sorgunun devamında ise 20 bin lira karşılığında İran'da Türkiye'ye kuryelik yaptığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.