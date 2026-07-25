Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı | Video

25 Temmuz 2026 11:54

Kütahya'da polis ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.