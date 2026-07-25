Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı | Video
25 Temmuz 2026 11:54
Kütahya'da polis ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 adet payp, göz damlası kutusu içerisinde yaklaşık 5 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı madde ile antifriz kutusu içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı madde bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan N.K., D.A., İ.K., Ö.F.D. ve B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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