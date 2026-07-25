Video Yaşam Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü | Video
Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü | Video

Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü | Video

25 Temmuz 2026 09:18

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir camiiye düşen yıldırım, camiinin elektrik sisteminin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu.

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Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan yağmurun ardından Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Camiinin paratoneri yıldırımın etkisini emmesine rağmen camiinin elektrik sisteminin yanarak kullanamaz hale geldiği, ayrıca düşen yıldırımın çevredeki binaların da elektrik aksamına zarar verdiği öğrenildi. Yıldırımın düşmesinin ardından caminin elektrik aksamının tamirine başlandı.
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