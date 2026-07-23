Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı
23 Temmuz 2026 17:40
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.
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