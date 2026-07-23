Apartmanın önünde sohbet ediyorlardı... 2 kişinin öldüğü patlamada son anda kurtuldular! Patlama anı kamerada 23 Temmuz 2026 11:12 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama sırasında bina önünde sohbet eden bulunan 3 kişinin son anda ölümden döndüğü ortaya çıktı. Bu kişilerin, binadan düşen beton parçalarının bulundukları alana düşmesinden saniyeler önce kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı. İnceleme sonrası ağır hasarlı olduğu için binanın yıkılması yönünde karar verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çorlu'da 3 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Saray Caddesi'ndeki 7 katlı Adalet Apartmanı'nın en üst katında, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede patlama oldu. Patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle aynı katta bulunan bitişik 3 dairede de hasar oluştu, pencerelerin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartman ve bölgede oturan vatandaşlar, patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti.

İhbar üzerine adrese; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede patlama sırasında dairede yalnız olan Muhammet el Hüseyin'in (33), patlamanın şiddetiyle 60 metre savrulup bahçeye düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi. Patlama sırasında yan dairde bulunan Caner Meriç ile eşi Songül Meriç ve yoldan geçen Mehmet Zurnacı (66) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Caner Meriç (36), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Patlama yaşandığı sırada binanın önünde bulunan 3 kişinin son anda ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Bina önünde ayakta sohbet ettikleri sırada meydana gelen patlama ile beton parçaları bulundukları alana düşen 3 kişi kaçarak yara almadan kurtuldu.

BİNAYA YIKIM KARARI VERİLDİ

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemenin ardından binaya 'ağır hasarlı' raporu verdi. Müdürlüğün raporunda, "Söz konu yapı 'ağır hasarlı' olarak kategorize edilmiş olup; yapının güçlendirilmesinin mümkün olmadığı hususu dolaylı olarak ortaya konmuştur. Bahse konu ağır hasarlı yapının güçlendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, mal sahiplerince ivedi olarak yapının yıkım işlemlerine başlanması, yıkım işlemlerine başlanılması hususunda mal sahiplerine idaremizce tebligat işlemlerinin yapılması, yıkım işlemlerinin mal sahiplerince yerine getirilmemesi halinde, idaremizce yerine getirilmesi gerektiği" ifadeleri kullanıldı.