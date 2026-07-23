Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı! Hastalar başka bölüme geçirildi 23 Temmuz 2026 08:44 Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu yanındaki özel bir hastanede çıktı. Koroner yoğun bakım ünitesinde iddiaya göre oksijen bağlantısı sırasında meydana gelen parlama sonucu alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve hastane personelinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle katın bir kısmına dolan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, hastane içerisindeki başka bölümlere nakledildi. Diğer yandan dumandan etkilenen 2 kişiye hastanede tedavi uygulandı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.