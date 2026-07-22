Büyük Menderes Nehri'nde cansız bedenleri bulunmuştu! Eda ve Şahin'in akıntıya kapıldıkları anlar kamerada | Video 22 Temmuz 2026 14:21 Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan Şahin Özdağ (11) ile hayatını kaybeden Eda Kurtulmuş’un (15) akıntıya kapıldıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Temmuz saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Özdağ ile Eda Kurtulmuş (15) ise suda kayboldu. Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu, 19 Temmuz'da Kurtulmuş'un kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulundu. Eda Kurtulmuş, önceki gün memleketi İncirliova ilçesinde mezarlığında toprağa verildi.

O ANLAR KAMERADA

Kayıp Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, iki arkadaşın akıntıya kapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir grup çocuğun nehirde top oynadığı, ardından çocuklardan bazılarının akıntıya kapıldığı ve yaşanan panik anları yer aldı.