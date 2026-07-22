Elazığ'da korkunç anlar: İki otomobilin çarpıştığı kazada yoldan geçen şahıs ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video
22 Temmuz 2026 10:33
Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarpışma sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşın kazadan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.
Ayrıca, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 yaralının tedavisi sürerken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
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