Elazığ'da korkunç anlar: İki otomobilin çarpıştığı kazada yoldan geçen şahıs ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 22 Temmuz 2026 10:33 Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarpışma sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşın kazadan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza merkez Doğukent Mahallesi 86. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki aracın çarpıştığı ve kaza anında yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşın, savrulan araçların hedefi olmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.Ayrıca, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 yaralının tedavisi sürerken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.