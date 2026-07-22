Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video
22 Temmuz 2026 09:00
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 31 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Kazada yaralanan 31 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun Afyonkarahisar istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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