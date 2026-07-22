Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı | Video

22 Temmuz 2026 08:30

Kayseri'de kimliği belirlenemeyen şahıslar, tabancayla yaraladıkları bir kişiyi hastaneye bırakıp, kaçtı. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.