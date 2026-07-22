Video Yaşam Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı | Video
Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı | Video

Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı | Video

22 Temmuz 2026 08:30

Kayseri'de kimliği belirlenemeyen şahıslar, tabancayla yaraladıkları bir kişiyi hastaneye bırakıp, kaçtı. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şahıslar, tabancayla yaraladıkları D.E'yi otomobille Kayseri Devlet Hastanesi'ne bırakarak, kayıplara karıştı. Bacağından yaralanan D.E hastanede tedavi altına alınırken, hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri hastanede inceleme yaparken, olayı gerçekleştirerek, D.E.'yi hastaneye bırakıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı | Video 01:43
Tabancayla yaraladıkları şahsı hastaneye bırakıp kaçtılar: 1 yaralı | Video 22.07.2026 | 08:23
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı 01:27
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı 21.07.2026 | 21:31
Muş’ta leylek yavruları büyük göç öncesi ilk uçuş antrenmanına başladı 01:27
Muş'ta leylek yavruları büyük göç öncesi ilk uçuş antrenmanına başladı 21.07.2026 | 17:48
Drift attı, sosyal medyada paylaştı: 165 bin TL ceza yedi ! | Video 00:35
Drift attı, sosyal medyada paylaştı: 165 bin TL ceza yedi ! | Video 21.07.2026 | 16:54
Taksi şoförünün aracını tekmeledi! Fatih’te trafikte magandalık yapan şahıs tutuklandı: Saldırı anı kamerada 00:27
Taksi şoförünün aracını tekmeledi! Fatih'te trafikte magandalık yapan şahıs tutuklandı: Saldırı anı kamerada 21.07.2026 | 16:45
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video 02:10
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video 21.07.2026 | 16:39
Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video 00:37
Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video 21.07.2026 | 16:34
Balıkesir’de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 00:41
Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 21.07.2026 | 16:06
Kırşehir’de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:18
Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 21.07.2026 | 15:57
Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 00:53
Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:29
Menteşe’de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video 00:43
Menteşe'de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:18
Şişli’de yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak yumruk attı! Saldırı anı kamerada 00:49
Şişli’de yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak yumruk attı! Saldırı anı kamerada 21.07.2026 | 14:55
Beylikdüzü’nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video 03:02
Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video 21.07.2026 | 14:33
Hatay’da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 01:02
Hatay'da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 21.07.2026 | 14:22
5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video 02:38
5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video 21.07.2026 | 14:13
Ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü | Video 01:40
Ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü | Video 21.07.2026 | 13:42
Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video 06:01
Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video 21.07.2026 | 13:32
Gaziantep’te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video 01:07
Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video 21.07.2026 | 13:24
Yangında can pazarı: Teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler! | Video 06:30
Yangında can pazarı: Teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler! | Video 21.07.2026 | 12:23
Büyükçekmece’de acımasız öğretmen vakası! Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uyguladı | Video 00:23
Büyükçekmece’de acımasız öğretmen vakası! Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uyguladı | Video 21.07.2026 | 11:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA