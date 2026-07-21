Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

21 Temmuz 2026 21:36

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.