Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı
21 Temmuz 2026 21:36
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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