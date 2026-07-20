Esen Matraş babasının adını nikahta anmamıştı! Emre Matraş nikaha itiraz etti…
20 Temmuz 2026 22:34
Ünlü Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, geçtiğimiz günlerde Esen Matraş'la dünyaevine girdi. İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın düğününden dikkat çeken detay herkesi şoke etti. Esen Matraş'ın, Emre Matraş'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Esen, uzun yıllardır küs olduğu babasının adını nikah masasında dahi anmadı. İşte o anlar!
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