Kupa stresini atıyor! Cristiano Ronaldo’dan Georgina Rodriguez’la su altı paylaşım!
19 Temmuz 2026 21:38
Dünya Kupası’ndan elenen Portekiz’in kaptanı ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sezonun yorgunluğu ailesi ve nişanlısı Georgina Rodriguez’le atıyor. Cristiano Ronaldo, bugün yaptığı yeni paylaşımla hayranlarına sürpriz yaptı. İşte ünlü futbolcunun su altından yaptığı o ilgi toplayan paylaşım!
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