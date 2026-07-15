Gizem Karaca’nın minik kızı Yaz’la eğlenceli paylaşımı beğeni topladı!
15 Temmuz 2026 00:54
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde kızının birinci yaş gününü kutladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Gizem Karaca, bu kez de minik kızıyla yepyeni bir paylaşım yaptı. Eğlenceli bir paylaşım yapan oyuncuya beğeni yağdı. İşte Gizem Karaca ve minik kızının sosyal medyaya da damga vuran o eğlenceli anları!
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