Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses’e kızdığı anları o eğlenceli paylaşımla anlattı: Seviyorum ama bazen…

08 Temmuz 2026 19:53

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’yle mutlu evliliğini sürdürüyor. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikiz oğullarını da alıp tatile çıktı. Yasemin Şefkatli, tatilde çektiği videoyla eşine zaman zaman kızdığını o eğlenceli videoyla açıkladı. İşte o paylaşım!