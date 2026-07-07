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Usta oyuncu Zihni Göktay için Harbiye'de tören düzenlendi | Video

Usta oyuncu Zihni Göktay için Harbiye'de tören düzenlendi | Video

07 Temmuz 2026 14:09

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törende Göktay’ın kızı Zeynep Göktay, babasının kendisine oyunculuğa başladığında yazmış olduğu yazıyı okudu.

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Zihni Göktay 6 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Göktay'ın ailesi, sanat camiasından arkadaşları, oyuncular, sevenleri katıldı.

'BANA BU MESLEĞE ADIM ATTIĞIMDA BANA YAZDIĞI YAZIYI OKUYACAĞIM'

Törende konuşan Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay, "Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda bana yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz. Hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız. Yazı burada ama ben tekrar deşifre ettim, bir hatam olduysa affola. 'Bana da 40 yıl önce babacığım destek olmuştu bu tattığım, binbir zorluklarına rağmen seçmekte asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana 'Yolun açık olsun' diyorum güzel kızım. Yalnız, başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek. Şimdilerde 'Zihni Göktay'ın kızı Zeynep' diyorlar. İleride 'Zeynep Göktay'ın babası' desinler bana." dedi.

'BU ŞEKİLDE OLMAYACAKTI SAHNEDE'

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Hikmet Körmükçü, "53 yıl bir ömrün belki yarısından fazlası. Bir sürü oyunlarda birlikte oynadık. Ağladık, güldük. Çok sevindik, bazen mutsuz olduk, bazen çok mutlu olduk. Hep birbirimize destek olduk. O kadar çok şey anlattılar ki onun hakkında. Bana çok fazla söz kalmadı zaten. Zihni Göktay büyük bir sanatçıydı. Dosttu, arkadaştı. Onun şakalarını çok özleyeceğim. Fıkralarını özleyeceğim. Sahnede beni deli etmesini özleyeceğim. Hiç yakışmıyor ona. Bu şekilde olmayacaktı sahnede. Herkesin başı sağ olsun, evlatlarının başı sağ olsun" diye konuştu.

Göktay'ın cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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