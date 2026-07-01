Yurt dışında kalbi durmuştu! Oyuncu Oktay Çubuk davete katıldı! Sağlık durumu nasıl?
01 Temmuz 2026 21:32
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz aylarda yurt dışı seyahatinde kalbi durmuş ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavi sürecini tamamlayan Oktay Çubuk, bugün bir davete katıldı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Oktay Çubuk’un son sağlık durumu!
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