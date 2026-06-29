Kadir İnanır’ın vefatıyla sarsılan Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi: Acımız çok taze!

29 Haziran 2026 21:12

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz gün düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kadir İnanır’ın cenaze töreni sırasında oldukça duygulanan Türkan Şoray, bugün bir söyleşiye katıldı. Türkan Şoray söyleşi öncesi gazetecilerin Kadir İnanır sorularına yanıt vermekte zorlandı. Duygulanan Şoray, ağlamamak için kendini zor tutarken kelimeler de boğazında düğümlendi. İşte o anlar!