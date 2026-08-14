Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı!
14 Ağustos 2026 19:50
Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Özlem Gültekin, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu o anlar!
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