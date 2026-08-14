Video Yaşam Beyoğlu'nda markete silahlı saldırı kamerada | Video
Beyoğlu'nda markete silahlı saldırı kamerada | Video

Beyoğlu'nda markete silahlı saldırı kamerada | Video

14 Ağustos 2026 14:45

Beyoğlu'nda motosikletle gelen şüpheliler, markete silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, bugün saat 05.00 sırlarında Tersane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalışanların içeride düzenleme yaptığı sırada motosiklet ile gelen iki kişiden biri markete doğru silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Mermiler içecek dolabına isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet ile gelen ve yüzlerini maske ile gizlemiş iki kişinin markete doğru ateş ettikleri ve ardından olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

BUZ DOLAPLARI ONA KORUMA SAĞLAMIŞ
Saldırının meydana geldiği binada görevli olan Taşkın Okay "Bu sabah geldiğimizde, ön tarafta markette çalışan arkadaşlarımız bilmedikleri, tanımadıkları kişiler tarafından meşrubat dolabının kurşunlandığını söylediler. Biz de kameralara baktığımızda yüzleri kapalı iki şahıs, Galata Köprüsü tarafından Şişhane yönüne doğru giderken markete yaklaşıyorlar, hedef gözetiyorlar sanıyorum, çünkü buz dolabına ateş etmişler. O sırada çalışan bir arkadaşımız içerideydi. Buz dolapları ona koruma sağlamış. Diğer iki arkadaşımız da depoda oraları düzenlemekle uğraşıyorlarmış. Allahtan can kaybı veya ayarlanma veya daha önemli bir olay olmadı. Tesellimiz o oldu. Kim olduklarını bilmiyoruz, kimseyle husumetimiz yok. Bizi burada herkes tanır, herkes çok sever. Biz de merakla bekliyoruz. Sabah sağ olsunlar polis memurları geldiler, incelemelerini yaptılar, gerekli delilleri topladılar götürdüler" dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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