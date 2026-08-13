Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

13 Ağustos 2026 18:58

Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçağı, Yalova sınırları içinde düştü. Pilotun son anda uçağı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. F 16 Pilotu kazanın ardından ambulansla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı. Öte yandan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.