Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
13 Ağustos 2026 18:58
Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçağı, Yalova sınırları içinde düştü. Pilotun son anda uçağı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. F 16 Pilotu kazanın ardından ambulansla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı. Öte yandan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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