FETÖ’cü hain Burkay Karatepe suikast silahlarını gömdüğü yeri gösterdi: Komando ve özel harekat 7 bölgeyi didik didik aradı! | Video
08 Ağustos 2026 15:57
SON DAKİKA… FETÖ’cü Burkay Karatepe, 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi için Marmaris’e gönderilen 37 kişilik timdeydi! Darbe girişiminin başarısız olması sonucu kaçan ve 10 yıl sonra yakalanan hain, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün ise geniş güvenlik önlemleri altında Marmaris’e getirildi. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı villada yer gösterme ve keşif faaliyeti gerçekleştirilirken darbeci Karatepe suikast silahlarını gömdüğü yeri de itiraf etti! Özel hareket ve komandolardan oluşan 155 personel, suikast silahlarına ulaşmak için İçmeler ve Armutalan Mahallesi’ndeki 7 bölgeyi inceledi. İşte nefes kesen arama çalışmalarının ayrıntıları…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:03
00:24
Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı 07.08.2026 | 21:07
00:20
Mersin’de tırın çarptığı araç metrelerce böyle sürüklendi 07.08.2026 | 18:28
29:53
03:09
03:02
03:07
02:54
04:07
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri! 06.08.2026 | 20:10
01:07
YÖK'ten geleceğin mesleğine adım: 'MES Operatörlüğü' programı açıldı | Video 06.08.2026 | 16:26
02:05
00:34
03:48
00:40
00:47
03:47
Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı 04.08.2026 | 22:11
02:32
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli 'çerçeve yasa' teklifine imza attı | Video 04.08.2026 | 14:10
19:55
00:35
00:27
Elektrikli fırından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi 02.08.2026 | 22:18