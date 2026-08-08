FETÖ’cü hain Burkay Karatepe suikast silahlarını gömdüğü yeri gösterdi: Komando ve özel harekat 7 bölgeyi didik didik aradı! | Video

08 Ağustos 2026 15:57

SON DAKİKA… FETÖ’cü Burkay Karatepe, 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi için Marmaris’e gönderilen 37 kişilik timdeydi! Darbe girişiminin başarısız olması sonucu kaçan ve 10 yıl sonra yakalanan hain, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün ise geniş güvenlik önlemleri altında Marmaris’e getirildi. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı villada yer gösterme ve keşif faaliyeti gerçekleştirilirken darbeci Karatepe suikast silahlarını gömdüğü yeri de itiraf etti! Özel hareket ve komandolardan oluşan 155 personel, suikast silahlarına ulaşmak için İçmeler ve Armutalan Mahallesi’ndeki 7 bölgeyi inceledi. İşte nefes kesen arama çalışmalarının ayrıntıları…