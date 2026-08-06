Video Haber MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri!
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri!

MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri!

06 Ağustos 2026 20:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

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