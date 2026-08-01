Video Haber Samsun'da düzenlenen operasyonda; 132 kilo toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı | Video
Samsun'da düzenlenen operasyonda; 132 kilo toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı | Video

Samsun'da düzenlenen operasyonda; 132 kilo toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı | Video

01 Ağustos 2026 12:15

İçişleri Bakanlığı: Samsun’da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 132 kilo toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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