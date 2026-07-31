TUSAŞ, milli muharip uçağı KAAN’ın yeni görüntülerini paylaştı | Video
31 Temmuz 2026 14:05
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın P1 prototipiyle yapılan yer testlerine ait görüntüler paylaşıldı.
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