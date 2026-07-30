’Abonelik’ adı altında ahlaki çöküş! Kolay kazanç uğruna gençleri zehirliyorlar! Zihin değil bedenleriyle kirli kazanç... | Video

30 Temmuz 2026 12:27

Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı toplumdaki ahlaki çürümenin zeminini hazırlarken, platformlara yeni entegre edilen "abonelik" sistemi tehlikenin boyutunu bir üst seviyeye taşıdı. Dijital içerik üreticilerinin takipçilerine parayla içerik sattığı bu yeni model, kolay yoldan para kazanma hırsını körükleyerek toplumsal çözünmeyi ve ahlaki erozyonu hızlandırıyor.