Bakan Ersoy: "Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz!" | Video
17 Temmuz 2026 13:28
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve gelecek dönem vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ersoy, Türkiye'nin medeniyet birikimini ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.
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