AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Ayasofya yürüyüşüne davet | Video

09 Temmuz 2026 14:41

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla 10 Temmuz Cuma günü düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programına tüm gençleri davet etti.