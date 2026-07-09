AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Ayasofya yürüyüşüne davet | Video
09 Temmuz 2026 14:41
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla 10 Temmuz Cuma günü düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programına tüm gençleri davet etti.
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