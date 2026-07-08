Video Yaşam Zonguldak'ta şoke eden görüntüler: Kaza sonrası çıkan tartışmada, kadın sürücüyü böyle darp etti | Video
Zonguldak'ta şoke eden görüntüler: Kaza sonrası çıkan tartışmada, kadın sürücüyü böyle darp etti | Video

Zonguldak'ta şoke eden görüntüler: Kaza sonrası çıkan tartışmada, kadın sürücüyü böyle darp etti | Video

08 Temmuz 2026 15:16

Zonguldak’ta iki sürücü arasında yaşanan kaza sonrası başlayan tartışma kavgaya döndü. İddiaya göre kavga esnasında, kadın sürücü tarafından kırılan dikiz aynasıyla saldıran adamı çevredekiler ayırdı. Çıkan arbededen kaçan sürücü markete sığınmak zorunda kaldı.

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Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. E.K.; idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen ve B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın dozu yükselince B.D., otomobilin dikiz aynasını eliyle kırdı.
Bu hareketin ardından E.K., yerinden sökülen aynayla B.D.'ye vurmaya başladı. Kadının yardımına erkek arkadaşı F.S. koştu. Cadde üzerindeki esnaf da kadına saldırıyı görünce dükkânlarından fırlayıp tarafları ayırmaya çalıştı. Arbedenin ortasında kalan E.K., öfkeli kalabalıktan sıyrılıp soluğu yakındaki bir marketin içinde aldı.
İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Aldığı darbelerle yaralanan B.D. ile E.K., ambülansla hastaneye kaldırıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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