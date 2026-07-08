Video Yaşam Otomobil domuz sürüsüne çarptı! Erzurum kara yolunda facia: 9 yaban domuzu telef oldu | Video
Otomobil domuz sürüsüne çarptı! Erzurum kara yolunda facia: 9 yaban domuzu telef oldu | Video

Otomobil domuz sürüsüne çarptı! Erzurum kara yolunda facia: 9 yaban domuzu telef oldu | Video

08 Temmuz 2026 10:06

Erzurum’un Oltu ilçesinde yola aniden fırlayan domuz sürüsüne çarpan otomobilde büyük hasar meydana gelirken 9 yaban domuzu telef oldu.

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Kaza, dün gece saatlerinde Oltu - Erzurum kara yolu Başaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, karanlıkta aniden yola çıkan yaban domuzu sürüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sürü halinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan domuzlardan 9'u olay yerinde telef oldu.
Kaza nedeniyle Oltu - Erzurum kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Telef olan yaban domuzlarının ve kazaya karışan lüks otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı ekipler tarafından yeniden normale döndürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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