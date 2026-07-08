"Dur" ihtarına uymadı, yol kesilince ise "Sağa çekiyordum abi" dedi | Video

08 Temmuz 2026 09:44

Bursa'da alkol denetimi yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayan sürücü, yol kesilince mecburen durdu. Polisin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücü, cezadan kaçamadı.