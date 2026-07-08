"Dur" ihtarına uymadı, yol kesilince ise "Sağa çekiyordum abi" dedi | Video
08 Temmuz 2026 09:44
Bursa'da alkol denetimi yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayan sürücü, yol kesilince mecburen durdu. Polisin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücü, cezadan kaçamadı.
Ayrıca, sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenildi.
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