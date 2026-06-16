Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var | Video
16 Haziran 2026 | 08:43
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ilerleyen saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.
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