Var Mısın Yok Musun 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
30 Temmuz 2026 10:23
Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 26.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu. Merakla beklenen yarışmanın 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
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