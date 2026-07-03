Kim Milyoner Olmak İster 1242. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

03 Temmuz 2026 11:43

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1242. Bölüm Fragmanı!