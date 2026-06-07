MAÇ ÖZETİ İZLE | Türkiye 2-1 Venezuela
07 Haziran 2026 | 03:38
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuva öncesi moral depoladı. İşte müsabakanın özet görüntüleri... | Son dakika spor haberleri
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