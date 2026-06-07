Yunus Akgün'den Dünya Kupası sözleri!

07 Haziran 2026 | 03:15

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golü kaydeden Yunus Akgün, maç sonu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yunus "Maçın başlarında saat farkından dolayı adapte olmakta zorlandık. Gelişmeye devam ediyoruz. Dünya Kupası öncesi iyi bir test olduğuna inanıyorum." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri