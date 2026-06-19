Video Spor Fırat Aydınus'tan 'Altı Üstü İstanbul' yorumu | Video
Fırat Aydınus'tan 'Altı Üstü İstanbul' yorumu | Video

Fırat Aydınus'tan 'Altı Üstü İstanbul' yorumu | Video

19 Haziran 2026 11:29

atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan NTC Medya imzalı “Altı Üstü İstanbul”, bu kez nefes kesen futbol sahneleriyle gündeme geldi. Dizide iki arkadaş grubunun kıyasıya mücadele ettiği maçta yaşanan tartışmalı pozisyon, Türk futbolunun efsane hakemleri Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus tarafından Libero TV’de mercek altına alındı.

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