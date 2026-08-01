Video Spor Aziz Yıldırım'dan santrfor transferi açıklaması!
Aziz Yıldırım'dan santrfor transferi açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan santrfor transferi açıklaması!

01 Ağustos 2026 21:42

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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