Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen İngiliz yıldız, "Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mason Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.