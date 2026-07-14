Video Spor Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi!
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi!

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi!

14 Temmuz 2026 19:57

Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz yıldız Mason Greenwood, çubuklu formayı giydi. İşte o görüntüler...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen İngiliz yıldız, "Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mason Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.

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