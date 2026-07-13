Video Yaşam Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada
Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada

13 Temmuz 2026 22:55

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

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