Video Yaşam Muğla'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi | Video
Muğla'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi | Video

Muğla'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi | Video

13 Temmuz 2026 13:14

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bazı servislerdeki hastaların tahliye edildiği öğrenildi.

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Yangın, Ortaca Devlet Hastanesi'nin morg kısmında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Hastane binasında bulunan bazı servislerdeki hastalar binadan tahliye edilirken, hastaneye gelen diğer hastalar da çevredeki hastanelere yönlendirildi. Hastaneyi kaplayan dumanın tahliyesine devam edildiği öğrenildi.

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