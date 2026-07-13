Video Yaşam Fren yerine gaza bastı: Önce bebek arabasına sonra kaldırımda oturan yayaya çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza bastı: Önce bebek arabasına sonra kaldırımda oturan yayaya çarptı! Kaza anı kamerada

Fren yerine gaza bastı: Önce bebek arabasına sonra kaldırımda oturan yayaya çarptı! Kaza anı kamerada

13 Temmuz 2026 08:56

Arnavutköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil önce caddedeki bebek arabasına, ardından kaldırımda sandalyede oturan kişiye çarptı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Kaza, İslambey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü, önce caddedeki bebek arabasına, ardından kaldırımda sandalyede oturan kişiye çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımda park halinde bulunan araçların arasında sıkışarak durabildi. Kazada bebek arabasındaki çocuk ile çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişinin şans eseri yaralanmadığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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