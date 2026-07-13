Video Yaşam Pamukkale'de kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden yükseldi | Video
Pamukkale'de kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden yükseldi | Video

Pamukkale'de kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden yükseldi | Video

13 Temmuz 2026 08:54

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı. Ancak gece saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle sarp arazide bazı noktalarda alevler yeniden yükseldi.

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Yangın, Pamukkale ilçesinde, Karahayıt ve Pamukkale mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri'ne yakın bir noktada henüz belirlenmeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile çevre illerden gelen destek ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.
Yangına, 215 personel, 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesiyle yaklaşık 5 saat boyunca müdahale edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken, gece saatlerinde rüzgarın etkisiyle sarp arazide bazı bölgelerde alevler yeniden etkili oldu.
Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde çıkan yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

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