Üsküdar’da forklift evin bahçesine uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video
11 Temmuz 2026 10:17
Üsküdar’da yokuş aşağı seyir halindeki forkliftin kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Olayı gören İsmail Kıraç, "Ben okulda çalışıyorum, okula işe gidiyordum. O üst yoldan geçerken forklifti üst yolda bir gördüm, buraya inerken indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca ne oluyor dedi. geldim baktım, adamcağız uçmuş oraya. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı." dedi.
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