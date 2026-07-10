Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: "Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" dedi | Video

10 Temmuz 2026 13:58

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, jet skili cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kameraya yansıyan olayda, sudan çıkarılan vatandaşın cankurtaranlara söylediği "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" sözleri çevredekileri gülümsetti.