MSB gurur dolu anları paylaştı!
09 Temmuz 2026 22:58
Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında Trump'ı karşıladığı anlarda selamlama uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları büyük takdir toplamıştı. MSB o anlara ait kokpit kayıtlarını paylaştı.
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