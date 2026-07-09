Video Yaşam MSB gurur dolu anları paylaştı!
MSB gurur dolu anları paylaştı!

MSB gurur dolu anları paylaştı!

09 Temmuz 2026 22:58

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında Trump'ı karşıladığı anlarda selamlama uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları büyük takdir toplamıştı. MSB o anlara ait kokpit kayıtlarını paylaştı.

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