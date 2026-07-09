Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı
09 Temmuz 2026 22:57
KAYSERİ’de tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kaza ile ilgili tutuklanan alkollü otomobil sürücüsü Kadir Efe’nin yargılandığı dava ertelenirken, kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli Mercan'ın çarpmanın etkisiyle havada savrulduğu, kaskının da yine başından çıkarak düştüğü görüldü.
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