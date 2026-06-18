Video Yaşam Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

18 Haziran 2026 13:30

Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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15 Haziran'da Kuşçu Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada, Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D. (48) yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Öte yandan, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde tarafların araçlardan inerek birbirlerine silahla ateş açtığı ve aynı zamanda tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü. Görüntülerde ayrıca yerde bulunan bir kişinin uzun süre darbedildiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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