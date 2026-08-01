İzmir Buca’da orman yangını çıktı | Video
01 Ağustos 2026 14:45
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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