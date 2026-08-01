Video Yaşam İzmir Buca’da orman yangını çıktı | Video
İzmir Buca’da orman yangını çıktı | Video

İzmir Buca’da orman yangını çıktı | Video

01 Ağustos 2026 14:45

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Buca ilçesinde ormanlık alanda saat 12.47'de çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
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