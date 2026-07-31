Video Yaşam Ehliyet sevinci birkaç saat sürdü: Yayaya yol vermedi, 40 bin liralık ehliyeti iptal edildi! | Video
Ehliyet sevinci birkaç saat sürdü: Yayaya yol vermedi, 40 bin liralık ehliyeti iptal edildi! | Video

Ehliyet sevinci birkaç saat sürdü: Yayaya yol vermedi, 40 bin liralık ehliyeti iptal edildi! | Video

31 Temmuz 2026 15:11

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldığı gün yayaya yol vermediği dronla tespit edilen aday sürücüye 5 bin 662 lira ceza kesildi. Daha önceki ihlalleri nedeniyle yalnızca kalan puanı da silinen sürücünün ehliyeti iptal edildi.

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İlçe merkezinde trafik ekiplerince dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında yaya geçidindeki yayaya geçiş hakkı tanımadığı belirlenen Poyraz S.'nin kullandığı araç durduruldu.

Kısa süre önce aldığı otomobil ehliyetiyle aday sürücü olduğu tespit edilen Poyraz S.'ye yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira idari para cezası uygulandı. Daha önce motosiklet ehliyeti bulunduğu ve trafik cezaları nedeniyle ceza puanının 25'e kadar düştüğü öğrenilen sürücü hayatının şokunu yaşadı.

İşlemle birlikte kalan ceza puanlarının da silinmesi üzerine aday sürücü statüsündeki Poyraz S.'nin ehliyeti iptal edildi. Genç sürücü ehliyetinin iptal edildiğini öğrenince bir süre kendine gelemedi.

Ehliyetini kısa süre önce aldığını söyleyen Poyraz S., "Ehliyetimi daha bugün, az önce aldım. Cezamız neyse yiyelim. Yayayı görmedim, yol veremedim. Ereğli'ye geldim, ilk cezamı yedim" dedi, ehliyeti iptal edilince de polise "Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim" diyerek itiraz etti.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından araç, başka bir sürücüye teslim edildi.
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