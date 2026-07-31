Ehliyet sevinci birkaç saat sürdü: Yayaya yol vermedi, 40 bin liralık ehliyeti iptal edildi! | Video

31 Temmuz 2026 15:11

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldığı gün yayaya yol vermediği dronla tespit edilen aday sürücüye 5 bin 662 lira ceza kesildi. Daha önceki ihlalleri nedeniyle yalnızca kalan puanı da silinen sürücünün ehliyeti iptal edildi.